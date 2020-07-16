Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, повідомляє Оnet.
У 11-хвилинній розмові Кузнєцов, який видавав себе за Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, вітає Дуду з перемогою на виборах і “намагається спровокувати його на спірні заяви, в тому числі про історію Червоної Армії або про проблему Львова”. Розмова велася англійською мовою.
За оцінкою Чапутовіча, розмова пранкерів з президентом Дудою була “дезінформаційною акцією Росії”, метою якої могло стати розділення Польщі і України.
На думку глави МЗС, зараз відомству потрібно переглянути процедури і як уникнути такої ситуації в майбутньому. “Я вважаю, що це хороший досвід, нам потрібно підвищувати пильність”, – додав він.
- Голова міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що в ситуації з розіграшем президента Анджея Дуди російськими пранкери винен співробітник представництва Польщі при ООН.