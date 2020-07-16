Польське міністерство закордонних справ (МЗС) розцінило телефонну розмова російських пранкери Вована і Лексуса (Володимира Кузнєцова і Олексія Столярова) з Анджеєм Дудою як російську дезінформацію, спрямовану на те, щоб посварити Польщу з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, повідомляє Оnet.

У 11-хвилинній розмові Кузнєцов, який видавав себе за Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, вітає Дуду з перемогою на виборах і “намагається спровокувати його на спірні заяви, в тому числі про історію Червоної Армії або про проблему Львова”. Розмова велася англійською мовою.

За оцінкою Чапутовіча, розмова пранкерів з президентом Дудою була “дезінформаційною акцією Росії”, метою якої могло стати розділення Польщі і України.

На думку глави МЗС, зараз відомству потрібно переглянути процедури і як уникнути такої ситуації в майбутньому. “Я вважаю, що це хороший досвід, нам потрібно підвищувати пильність”, – додав він.