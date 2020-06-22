У Міністерстві закордонних справ представили інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.

Про це розповів міністр Дмитро Кулеба під час відеозвернення.

“Це карта для людей. Уряди країн світу вводять обмеження на пересування через пандемію COVID-19. Правила в’їзду та транзиту постійно оновлюються. Як розібратися, куди можна їхати, а куди – ні? Наша нова карта дозволить громадянам України уникнути плутанини”, – заявив він.

При цьому міністр зазначив, що на даний момент карта працює в тестовому режимі.

Повідомляється, що карта має два рівня пропонованої інформації: режим транзитного проїзду в кожній країні для громадян України, а також режим в’їзду для українців безпосередньо в конкретну країну.

При цьому на карті повинні зеленим кольором позначатися держави, в які дозволений в’їзд всім, жовтим кольором відзначаються країни, в які дозволено в’їзд особам з видом на проживання, помаранчевим кольором позначено країни, що повністю заборонили в’їзд на свою територію.

Також Кулеба зазначив, що онлайн-карта залишиться в якості інструменту для планування поїздок за кордон для українців і після пандемії коронавірусу.

Варто зазначити, що опівдні 22 червня інтерактивна карта не завантажується за посиланням, наданим міністерством закордонних справ.