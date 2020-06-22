Про це розповів міністр Дмитро Кулеба під час відеозвернення.
“Це карта для людей. Уряди країн світу вводять обмеження на пересування через пандемію COVID-19. Правила в’їзду та транзиту постійно оновлюються. Як розібратися, куди можна їхати, а куди – ні? Наша нова карта дозволить громадянам України уникнути плутанини”, – заявив він.
При цьому міністр зазначив, що на даний момент карта працює в тестовому режимі.
Повідомляється, що карта має два рівня пропонованої інформації: режим транзитного проїзду в кожній країні для громадян України, а також режим в’їзду для українців безпосередньо в конкретну країну.
При цьому на карті повинні зеленим кольором позначатися держави, в які дозволений в’їзд всім, жовтим кольором відзначаються країни, в які дозволено в’їзд особам з видом на проживання, помаранчевим кольором позначено країни, що повністю заборонили в’їзд на свою територію.
Також Кулеба зазначив, що онлайн-карта залишиться в якості інструменту для планування поїздок за кордон для українців і після пандемії коронавірусу.
Варто зазначити, що опівдні 22 червня інтерактивна карта не завантажується за посиланням, наданим міністерством закордонних справ.
- Станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок COVID-19, за добу – 681 новий. Серед нових випадків – 45 дітей і 48 медпрацівників.