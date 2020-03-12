Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців утриматися від туристичних поїздок до країн, уражених коронавірусом COVID-19, і назвав країни, до поїздок в які варто ставитися з особливою обережністю.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“У мене є зараз заклик до всіх громадян України, які все ще планують або вже запланували, але ще не поїхали в туристичну подорож. Міністерство закордонних справ закликає вас утриматися від туристичних подорожей до країн, уражених коронавірусом. Особливо це стосується найбільш популярних напрямків серед наших громадян – це Єгипет, Таїланд та інші”, – наголосив Кулеба.

“Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але будь ласка, утримайтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу”, – додав він.

Міністр уточнив, що максимально обережно потрібно ставитися до поїздок в Італію, Єгипет, Туреччину, Таїланд, ОАЕ, Іспанію, Францію, Грецію, Китай, Південну Корею та Японію.

“Це країни, які у нас в ТОП-списку моніторингу, і ми закликаємо максимально обережно ставитися до поїздок. Ми ведемо постійний діалог із цими країнами, обмінюємося інформацією. Всі з розумінням ставляться до таких наших заходів безпеки. Не йдеться про те, що хтось буде ображатися на нас за рекомендацію кудись не їхати”, – зазначив Кулеба

Він запевнив, що в МЗС розуміють, що через обмежувальні заходи, які вживаються урядами країн, в українців можуть виникнути проблеми з документами.

“Ми будемо надавати вам максимальне сприяння. Звертайтеся в консульства. Ми також будемо зараз працювати з урядами відповідних країн для того, щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків такої ситуації”, – заявив Кулеба.

Він нагадав, що консультацію можна отримати за гарячою лінією МЗС України (044-238-16-57). Крім того, свої гарячі лінії є в українських посольствах і консульствах.

📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.