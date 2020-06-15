Covid-19 Україна

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МЗС рекомендує українцям не їздити за кордон без необхідності

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок за кордон без необхідності.

Понеділок, 15 червня 2020, 20:23

Об этом сообщается на сайте МИД.

“У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 в світі і зростанням числа нових випадків захворювання МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі України без крайньої необхідності”, – йдеться в повідомленні.

Якщо ж поїздка вже запланована або навіть оплачена, МЗС просить переконатися, що вона насправді можлива. Також українців закликають постійно перебувати на зв’язку з туристичним оператором і авіакомпанією, оскільки ситуація з коронавірусом в країні змінюється, від чого можуть змінюватися і правила карантину.

Найбільш повну і актуальну інформацію про обмеження МЗС рекомендує запитувати у посольств.

Також МЗС закликає переконатися в тому, що умови страхового полісу покриють витрати, які можуть виникнути в разі зараження.

Українцям також рекомендується подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації, наприклад, скасування зворотних рейсів або вимушеного перебування в країні довше запланованого терміну. При цьому МЗС рекомендує взяти з собою різні платіжні засоби: і картки, і готівку.

Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.

  • Раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомляв, що авіасполучення в Україні планується відновити з 15 червня. Однак люди, які повертаються з-за кордону, повинні проходити 14-денну самоізоляцію.
  • Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, з якими країнами Україна має намір відновити авіасполучення в першу чергу. Це, зокрема, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина та Кіпр.
Теги: Коронавірус, МЗС України, ЕС, карантин

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