МЗС рекомендує українцям не їздити за кордон без необхідності

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок за кордон без необхідності.

Об этом сообщается на сайте МИД.

“У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 в світі і зростанням числа нових випадків захворювання МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі України без крайньої необхідності”, – йдеться в повідомленні.

Якщо ж поїздка вже запланована або навіть оплачена, МЗС просить переконатися, що вона насправді можлива. Також українців закликають постійно перебувати на зв’язку з туристичним оператором і авіакомпанією, оскільки ситуація з коронавірусом в країні змінюється, від чого можуть змінюватися і правила карантину.

Найбільш повну і актуальну інформацію про обмеження МЗС рекомендує запитувати у посольств.

Також МЗС закликає переконатися в тому, що умови страхового полісу покриють витрати, які можуть виникнути в разі зараження.

Українцям також рекомендується подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації, наприклад, скасування зворотних рейсів або вимушеного перебування в країні довше запланованого терміну. При цьому МЗС рекомендує взяти з собою різні платіжні засоби: і картки, і готівку.