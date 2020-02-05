Заява опубліковано пресслужбою міністерства.
Повідомляється, що напередодні кілька представників представників партії “Альтернатива для Німеччини” —Гуннар Ліндеманн, Ріхард Гретцінгер та Хеннінг Цоц — відвідали тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області (ОРДЛО). МЗС України розглядає це візит як неповагу до суверенітету країни.
“Розглядаємо цей візит як неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, нехтування основоположними принципами міжнародного права та національним законодавством України”, — наголосили в міністерстві.
МЗС висловило надію на те, що керівництво партії також відреагує на незаконні дії її членів. Крім того, в міністерстві нагадали, що представники цієї партії, зокрема зазначені троє політиків, раніше вже незаконно відвідували окуповані території України.
Нагадаємо, у квітні 2016 року російський фонд сплатив поїздку в анексований Крим німецькому депутату Європарламенту від правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” Маркусу Претцелю для участі в Ялтинському економічному форумі.
У червні 2017 року німецький політик Олександр Голанд, який очолював виборчий список правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”, назвав Крим “споконвічно російською територією”.
У квітні 2018 року а включеному Криму очікували на приїзд ще однієї делегації з Німеччини у складі представників партій “Ліві” та “Альтернатива для Німеччини”.
- Раніше міністерство закордонних справ України направило російській стороні ноту протесту в зв’язку з черговим візитом президента РФ Володимира Путіна на незаконно анексувала півострів.