Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, в якій засудило візит декількох політиків з Німеччини на тимчасово окуповані території на Донбасі.

Заява опубліковано пресслужбою міністерства.

Повідомляється, що напередодні кілька представників представників партії “Альтернатива для Німеччини” —Гуннар Ліндеманн, Ріхард Гретцінгер та Хеннінг Цоц — відвідали тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області (ОРДЛО). МЗС України розглядає це візит як неповагу до суверенітету країни.

“Розглядаємо цей візит як неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, нехтування основоположними принципами міжнародного права та національним законодавством України”, — наголосили в міністерстві.

МЗС висловило надію на те, що керівництво партії також відреагує на незаконні дії її членів. Крім того, в міністерстві нагадали, що представники цієї партії, зокрема зазначені троє політиків, раніше вже незаконно відвідували окуповані території України.

Нагадаємо, у квітні 2016 року російський фонд сплатив поїздку в анексований Крим німецькому депутату Європарламенту від правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” Маркусу Претцелю для участі в Ялтинському економічному форумі.

У червні 2017 року німецький політик Олександр Голанд, який очолював виборчий список правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”, назвав Крим “споконвічно російською територією”.

У квітні 2018 року а включеному Криму очікували на приїзд ще однієї делегації з Німеччини у складі представників партій “Ліві” та “Альтернатива для Німеччини”.