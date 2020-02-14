Міністерство закордонних справ не вважає "мюнхенський план" щодо досягнення миру на Донбасі, який суперечить позиції України, офіційним документом.

Про це прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко повідомила в коментарі державному інформагентству “Укрінформ“.

Як повідомлялося раніше, організатори Мюнхенської конференції з безпеки сьогодні, в день її відкриття, оприлюднили заяву “12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні”. У розробці “плану щодо Донбасу” брала безпосередню участь російська сторона. У документі немає згадок про напад Росії на Україну та про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом.

За словами Зеленко, тези, що містяться в цій заяві, не відповідають офіційній позиції української держави. Сама ж заява не є офіційним документом.

“Документ “Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні” був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group. Це приватна ініціатива групи політиків та експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та безпекової ситуації в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави”, — пояснила вона.

Зеленко також повідомила, що керівництво Мюнхенській конференції безпеки також не визнає цей матеріал офіційним документом, саме з цієї причини його текст був видалений з офіційного сайту конференції.