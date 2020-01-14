Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС України.
Як повідомлялося раніше, 13 січня міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило вшанування лідерів та ідеологів Організації українських націоналістів, звинувативши Україну у “вшануванні антисемітів і вбивць євреїв”.
У відповідь на це МЗС України виступило із заявою, в якій назвало ці звинувачення “безпідставними”.
“Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами. Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій. Збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, у т.ч. щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам‘ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України”, — наголосили в міністерстві.
Також в МЗС зазначили, що дискусія щодо ОУН-УПА не повинні вести політики.
“Вкотре наголошуємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків”, — додали у відомстві.
Нагадаємо, по всій Україні 1 січня пройшли марші, присвячені річниці народження лідера українських націоналістів Степана Бандери. Зокрема, у центрі Києва відбулися традиційний марш і смолоскипна хода.
- 2 січня посол Республіки Польща Бартош Ціхоцький та посол Держави Ізраїль Джоель Ліон виступили зі спільною заявою, в якій висловили стурбованість вшануванням в Україні пам’яті діячів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА).
- Посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцький викликали в МЗС України через його заяв про діячів Організації українських націоналістів і Української повстанської армії.