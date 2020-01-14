Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення в антисемітизмі, озвучені напередодні МЗС Ізраїлю.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС України.

Як повідомлялося раніше, 13 січня міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило вшанування лідерів та ідеологів Організації українських націоналістів, звинувативши Україну у “вшануванні антисемітів і вбивць євреїв”.

У відповідь на це МЗС України виступило із заявою, в якій назвало ці звинувачення “безпідставними”.

“Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами. Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій. Збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, у т.ч. щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам‘ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України”, — наголосили в міністерстві.

Також в МЗС зазначили, що дискусія щодо ОУН-УПА не повинні вести політики.

“Вкотре наголошуємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, по всій Україні 1 січня пройшли марші, присвячені річниці народження лідера українських націоналістів Степана Бандери. Зокрема, у центрі Києва відбулися традиційний марш і смолоскипна хода.