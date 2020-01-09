Про це повідомила в твітер речниця МЗС Катерина Зеленко.
Як повідомлялося раніше, 9 січня Володимир Путін в черговий раз приїхав до Криму без узгодження візиту з Україною.
“У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту”, — повідомила Зеленко.
Представниця міністерства підкреслила, що такі візити є “грубим порушенням державного суверенітету та територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам та принципам міжнародного права”.
“Вкотре наголошуємо на неприпустимості неузгоджених з Українською Стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах”, — додала вона.
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