Міністерство закордонних справ України направило російській стороні ноту протесту в зв'язку з черговим візитом президента РФ Володимира Путіна на анексований півострів.

Про це повідомила в твітер речниця МЗС Катерина Зеленко.

Як повідомлялося раніше, 9 січня Володимир Путін в черговий раз приїхав до Криму без узгодження візиту з Україною.

“У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту”, — повідомила Зеленко.

Представниця міністерства підкреслила, що такі візити є “грубим порушенням державного суверенітету та територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам та принципам міжнародного права”.

“Вкотре наголошуємо на неприпустимості неузгоджених з Українською Стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах”, — додала вона.