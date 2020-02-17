Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації негайно звільнити українських рибалок, затриманих напередодні в Азовському морі.

Про це повідомили в прес-службі міністерства.

Як повідомлялося раніше, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії затримали в Азовському морі маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. У зв’язку з цим в Україні відкрито кримінальне провадження.

У понеділок, 17 лютого, в МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні, аби передати вимогу щодо звільнення затриманих українців.

“У ході зустрічі російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно та повернути весь риболовецький інвентар”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, МЗС України висловив російській стороні протест і закликав надати детальну інформацію про обставини затримання українських рибалок.

“Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань і міжнародних договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу”, — зазначили в МЗС.