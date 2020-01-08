До МЗС України викликали посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцького через його заяви про діячів Організації українських націоналістів та Української повстанської армії.

Про це повідомили в прес-службі міністерства.

Як повідомлялося раніше, 2 січня посол Республіки Польща Бартош Ціхоцький та посол Держави Ізраїль Джоель Ліон виступили зі спільною заявою, в якій висловили стурбованість вшануванням в Україні пам’яті діячів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА).

“З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація й досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити”, — заявляли посли.

Зокрема йшлося про політика Андрія Мельника, письменника Івана Липу та його сина Юрія, а також лідера українських націоналістів Степана Бандеру.

У середу, 8 січня, МЗС України запросив посла Ціхоцького для обговорення цієї заяви.

“Увагу польського посла було привернуто до контрпродуктивної публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики. Також було зазначено, що під час контактів на вищому рівні керівництва України та Польщі домовлено про розбудову діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребуватиме додаткових зусиль, у т. ч. дипломатичних, у напрямі забезпечення конструктивної співпраці фахівців у сфері історичної пам‘яті”, — йдеться в повідомленні.

Також наголошується що сторонам вдалося домовитися про конкретні кроки в цьому напрямі.