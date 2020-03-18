Міністерство закордонних справ висловлює протест з приводу неузгодженого візиту президента Росії Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Президента Російської Федерації В.Путіна на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України — в Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, який розпочався 18 березня 2020”, – сказано в заяві.

Підкреслюється, що Україна вважає візит президента Росії до Криму грубим порушенням державного суверенітету і демонстративною зневагою до загальновизнаних норм міжнародного права.

“Крим і Севастополь є і надалі залишаться невіддільною частиною суверенної території України. Ніякі поїздки російських чиновників на окупований півострів так само, як і незаконне будівництво так званого Кримського мосту, не є ознаками зміни статусу цих українських адміністративних одиниць, закріплених в Конституції України та визнаних міжнародною спільнотою”, – йдеться в заяві МЗС.

Відзначається, що російському зовнішньополітичному відомству була передана нота протесту.