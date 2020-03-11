Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через чергові обшуки й затримання кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Станом на цю мить відомо про незаконні затримання не менше чотирьох громадян України – Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова і Рустема Сейтмеметова. Ігноруючи свої міжнародно-правові зобов’язання як держави-окупанта, Росія і надалі сприймає фактор корінного народу Криму як загрозу для окупаційного режиму”, – сказано в заяві.

Одночасно у міністерстві підкреслили, що окупаційна російська влада продовжує зловживати на півострові своїм антитерористичним законодавством, пред’являючи брехливі звинувачення в тероризмі кримським татарам, які переслідуються за політичними мотивами.

У МЗС заявили, що подібні дії різко суперечать тому, що в Москві говорять про “необхідність деескалації між двома державами”.

“Закликаємо міжнародних партнерів посилити політичний, економічний і санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму”, – підсумували в українському міністерстві.