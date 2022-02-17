У міністерстві охорони здоров'я розвінчали чергові фейкові новини та історії про вакцинацію проти COVID-19, які ширяться інтернетом. Серед них: про щеплення під час вагітності, дитячу смертність і мутації вірусів.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Міф: у вакцинованих проти COVID-19 вагітних жінок трапляються викидні.

Про це мовбито є свідчення у звіті “Сукупний аналіз повідомлень про небажані явища після отримання дозволу”. У ньому є дані 270 вагітних жінок, що отримали вакцину Pfizer – і їх вагітності перервалися.

Дійсність: дійсно, існують деякі несприятливі повідомлення щодо побічних явищ після вакцинації проти COVID-19 з їх поясненням, але вищенаведених даних про вагітних жінок там немає. 238 вагітностей, які аналізуються у звіті, тривали на момент написання тексту статті, і автори публікації ще не мали даних про довготривалий перебіг і результат виношування плоду після зроблених щеплень.

Міф: вакцинація у розпал пандемії провокує мутації вірусу.

Одним з основних джерел цієї гіпотези є бельгійський ветеринар і вірусолог Геерт Ванден Босше – популярний серед противників щеплень експерт.

Дійсність: Жодні наукові дані не підтверджують його тез. Навпаки, згідно з результатами досліджень, вакцинація знижує передачу COVID-19 та захищає від нових варіантів коронавірусу.

Міф: Канада скасовує всі пов’язані із COVID-19 обмеження у відповідь на масові протести далекобійників.

Дійсність: У деяких канадських провінціях дійсно зараз запроваджуються пом’якшення карантинних обмежень, однак, причиною цього є не протести, а високий рівень вакцинації серед населення – понад 80%. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, однак, зауважив, що країна все ще перебуває у розпалі смертельної епідемії, тому низка обмежень не буде скасовуватися.

Міф: В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) визнали вакцину Pfizer “небезпечною”.

“Серцеві напади відбуваються у 71 раз частіше, ніж від інших вакцин. Їхні вакцини вбивають двох людей на кожне врятоване життя”, — нібито йшлося на віртуальному засіданні FDA.

Дійсність: Ця заява прозвучала від незалежного спікера, не пов’язаного із FDA. Висновки він зробив на основі даних із Системи звітності про побічні ефекти вакцини VAERS. Однак, вони нічого не свідчать про причинно-наслідковий зв’язок – лише демонструють часовий зв’язок між зробленим щепленням і побічними ефектами.

Міф: Щеплення стало причиною смерті дитини.

Як доказ цього наводять відео, де чоловік плаче біля нерухомого тіла дитини, а люди навколо його заспокоюють. Коли і де це трапилося – невідомо, але користувачі стверджують, що ця дитина померла від щеплення.

Дійсність: На відео – дівчинка, яка загинула 20 жовтня 2021 року в результаті сирійсько-російського артилерійського обстрілу в місті Аріха. Вона стала однією з 12 мирних жителів, які загинули в той день.