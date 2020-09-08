Пресненський суд Москви визнав російсього актора Михайла Єфремова винним у смертельному ДТП. Його засудили до 8 колонії.

Про це повідомляє Meduza.

“Єфремов в стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, що призвело з необережності смерть людини”, – йдеться у вироку судді.

Суд засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Також Єфремова позбавлять права керування транспортом на 3 роки.

Старшому синові загиблого кур’єра Сергія Захарова суд призначив компенсацію в 800 тисяч рублів.

Раніше прокуратура запросила для Михайла Єфремова 11 років колонії загального режиму і позбавлення водійських прав на три роки. Акдвокат актора Ельман Пашаєв наполягав на “справедливому вироку”, але без позбавлення волі.

Актора взяли під варту в залі суду.