Про це повідомляє Meduza.
“Єфремов в стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, що призвело з необережності смерть людини”, – йдеться у вироку судді.
Суд засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Також Єфремова позбавлять права керування транспортом на 3 роки.
Старшому синові загиблого кур’єра Сергія Захарова суд призначив компенсацію в 800 тисяч рублів.
Раніше прокуратура запросила для Михайла Єфремова 11 років колонії загального режиму і позбавлення водійських прав на три роки. Акдвокат актора Ельман Пашаєв наполягав на “справедливому вироку”, але без позбавлення волі.
Актора взяли під варту в залі суду.
- 8 червня ввечері в Москві на Смоленській площі сталася ДТП за участю Михайла Єфремова. Актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee на швидкості виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автофургоном Lada і пошкодив ще кілька машин. За словами очевидців, актор знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Потім Єфремов і сам підтвердив це.
- В поліції Москви заявляли, що щодо водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху з заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю). Але потім обвинувачення змінили на більш серйозне – на п. А ч. 4 цієї статті (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння зі смертю людини). Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.