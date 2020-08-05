Про це повідомляє видання Meduza.
Раніше адвокат Єфремова також заявив, що актор не визнає провину.
“Як я можу визнати свою провину, коли нічого не пам’ятаю?”, – сказав актор на суді.
Прокурор в ході оголошення обвинувального висновку заявила, що Михайло Єфремов перевищив швидкість на 25 кілометрів на годину, будучи в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння. Актор втратив контроль над керуванням своєї машини і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем загиблого Сергія Захарова.
Єфремова звинувачують за статтею, яка передбачає від п’яти до 12 років позбавлення волі.
- 8 червня ввечері в Москві на Смоленській площі сталася ДТП за участю Михайла Єфремова. Актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee на швидкості виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автофургоном Lada і пошкодив ще кілька машин. За словами очевидців, актор знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Потім Єфремов і сам підтвердив це.
- В поліції Москви заявляли, що щодо водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху з заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю). Але потім обвинувачення змінили на більш серйозне – на п. А ч. 4 цієї статті (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння зі смертю людини). Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.