Російський актор Михайло Єфремов заявив на суді, що нічого не пам'ятає про смертельну ДТП у центрі Москви, в якому загинув водій Сергій Захаров, і тому не може визнати провину.

Про це повідомляє видання Meduza.

Раніше адвокат Єфремова також заявив, що актор не визнає провину.

“Як я можу визнати свою провину, коли нічого не пам’ятаю?”, – сказав актор на суді.

Прокурор в ході оголошення обвинувального висновку заявила, що Михайло Єфремов перевищив швидкість на 25 кілометрів на годину, будучи в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння. Актор втратив контроль над керуванням своєї машини і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем загиблого Сергія Захарова.

Єфремова звинувачують за статтею, яка передбачає від п’яти до 12 років позбавлення волі.