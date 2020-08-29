Білоруський співак, автор пісень, лідер гурту Brutto Сергій Міхалок заявив, що не визнає офіційні підсумки президентських виборів у Білорусі та не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом.

Відповідне відеозвернення він записав разом з учасниками Brutto. Воно опубліковане на офіційному YouTube-каналі гурту.

“Ми з хлопцями з Brutto Nostra свій вибір зробили давно. Ми не визнавали офіційних підсумків виборів у 2010 році, ми не визнавали офіційних підсумків виборів у 2015 році. Про це ми говорили у своїх інтерв’ю, про це ми співали свої пісні. Звичайно ж, ми не визнаємо офіційні результати виборів у нашій рідній Білорусі у 2020 році. І вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни“, – наголосив Міхалок у відеозверненні.

Музикант додав, що він і члени гурту Brutto наполягають на нових чесних виборах у Білорусі.

“Ми наполягаємо на нових, чесних, справедливих, демократичних виборах. Нехай буде багато кандидатів, нехай це будуть люди з усіх сфер, нехай це будуть і професійні політики. Але особисто я їм вже давно не довіряю. Політтехнології, фокус-групи – ми втомилися від цих фокусів”, – заявив Міхалок.

На думку співака, кращими кандидатами на нових виборах стали б не політики, а люди, які “довели, що вони є патріотами своєї країни”.

“Особисто я вважаю, що хорошими кандидатами будуть ті люди, які протягом багатьох років своїми справами, словами, вчинками, ідеями й працею доводили, що вони є патріотами Білорусі та хочуть, щоб Білорусь була вільною, незалежною, процвітаючою європейською країною”, – додав він.

Такі люди, на думку Міхалка, це нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, художній керівник “Вільного театру” Микола Халезін, білоруський діяч культури, автор музики й текстів Лявон Вольський, спортсмен, який виступає в тайському боксі й кікбоксингу, чемпіон світу Віталій Гурков. Лідер гурту Brutto уточнив, що список можна продовжувати.

Міхалок також звернувся до білоруських силовиків, назвавши їх “скаженими псами”.

“Ну і ще трошки про скажених псів. Я вважаю, що ті, хто підняв руку на свій народ, ті, хто бив людей похилого віку, жінок, дітей, роботяг, хто бив своїх годувальників, повинні сидіти на лаві підсудних і повинні сидіти за ґратами… Живе Білорусь!”, – заявив музикант.

Своє відеозвернення гурт завершив піснею.

Як зазначає агентство “Інтерфакс-Захід”, це звернення стало першим вираженням Міхалком своєї позиції щодо виборів президента Білорусі в 2020 році.