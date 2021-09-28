Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Саакашвілі опублікував відео з промовою на грузинській мові, а в коментарях виклав фото свого квитка до Тбілісі.

“Після того, як виборчі дільниці будуть закриті, ми всі повинні в містах та селах вийти на вулиці, щоб захистити нашу перемогу, тому я не можу залишитися осторонь цього процесу. Увечері 2 жовтня я буду в Тбілісі”, – заявив Саакашвілі.

На початку вересня Саакашвілі повідомив, що повертається до Грузії, і ще не боїться бути заарештованим, бо вірить, що грузинський народ його звільнить.

Нагадаємо, Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2007 та 2008-2013 роках. Потім розпочав політичну кар’єру в Україні, зокрема, обіймав посаду голови Одеської ОДА. Однак у 2017 був позбавлений громадянства і певний час мешкав у Нідерландах. 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський порушуючи закон “Про громадянство” і Конституцію скасував указ про позбавлення Саакашвілі громадянства. 7 травня минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ.

Через це Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій. Він повернувся лише у квітні 2021 року.

27 серпня 2020 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Міністерка юстиції Грузії Теа Цулукіані відреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.