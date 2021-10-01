Колишнього грузинського президента, ексгубернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі, який останнім часом проживав в Україні, затримали на території Грузії.

Про це сповістив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє грузинське видання Rustavi.

“Міхеїла Саакашвілі заарештували та перевели до колонії. Наші правоохоронці провели затримання Саакашвілі на найвищому рівні”, – пояснив чиновник.

У виданні додали, що за Саакашвілі стежили, щойно він залишив територію України та попрямував до Грузії.

“Було вжито необхідних заходів, обрано такі дату та час, аби не було проблем при затриманні”, – сказано в повідомленні.

За словами прем’єр-міністра, в операції брали участь міністр внутрішніх справ Грузії та Служба державної безпеки.

Сьогодні вранці Саакашвілі сказав, що вже прилетів до Батумі.

”Це мій Батумі. Ми всі повинні піти на вибори 2-го, проголосувати за ”Національний рух”, ні в якому разі, ні за Іванішвілі, ні за Гахарія, ні якихось ідіотських сателітів якщо вам не подобається ”Національний рух”, віддайте голос відносно чесним невеликим партіям. Тут повинен був бути мій Батумський Американський технологічний університет, який знищили. Сьогодні у нас була б і вакцина, і COVID не було б, і стільки людей не померло б. Я так сумував за цим місцем. Сьогодні збулася моя мрія, і вона остаточно здійсниться, коли Грузія знову встане на ноги”, – заявив Саакашвілі.

Пан Саакашвілі десь записав відосик з словом «Батумі», куди він обіцяв приїхати 2 жовтня «для захисту перемоги на виборах» (https://t.co/vqzg1n2FNM). У відповідь прем’єр Грузії пообіцяв заарештувати пана Саакашвілі як тільки той приїде в країну (https://t.co/q4pnYk5efJ). pic.twitter.com/BlncDKXJnG — Букви (@Bykvu) October 1, 2021

Після публікації цього відео, в МВС країни заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії.

Нагадаємо, 28 вересня Саакашвілі повідомив, що 2 жовтня зібрався повернутися до Грузії.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що колишнього президента заарештують, якщо він прибуде в країну.

На початку вересня Саакашвілі повідомив, що повертається до Грузії, і ще не боїться бути заарештованим, бо вірить, що грузинський народ його звільнить.

Нагадаємо, Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2007 та 2008-2013 роках. Потім розпочав політичну кар’єру в Україні, зокрема, обіймав посаду голови Одеської ОДА. Однак у 2017 був позбавлений громадянства і певний час мешкав у Нідерландах. 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський порушуючи закон “Про громадянство” і Конституцію скасував указ про позбавлення Саакашвілі громадянства. 7 травня минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ.

Через це Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій. Він повернувся лише у квітні 2021 року.

27 серпня 2020 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Міністерка юстиції Грузії Теа Цулукіані зреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.