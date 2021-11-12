Мігранти до Білорусі потрапляють з Близького Сходу й Афганістану, – BBC

Про це йдеться у матеріалі британського державного агентства BBC.

Останніми місяцями більшість мігрантів, які перетинають білоруський кордон задля подальшого потрапляння до ЄС, прибули з Близького Сходу й Афганістану. Ще певна кількість – з віддаленіших країн, зокрема з Африки.

Лише у вересні, за даними європейської прикордонної служби Frontex, основними “постачальниками” мігрантів, що перетинають кордон ЄС зі східного напрямку, були Ірак, Сирія, Афганістан, Конго та Росія.

Скільки мігрантів прибуло вже після вересня – даних наразі немає, але їх кількість стрімко зростає з літа.

За даними вебсервісу FlightRadar24, цього тижня низка приватних авіакомпаній пропонувала рейси до Мінська з Багдада (Ірак) та Дубаю (ОАЕ).

Також видання відзначає, що мережа туристичних фірм і контрабандисти організовують переліт і візи до Білорусі як пакетні тури.

Крім того, Білорусь запровадила безвізовий в’їзд терміном на 30 діб для 76 країн, за винятком Іраку й Афганістану.