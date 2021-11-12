Мігранти до Білорусі потрапляють з Близького Сходу й Афганістану, – BBC

Про це йдеться у матеріалі британського державного агентства BBC.
Останніми місяцями більшість мігрантів, які перетинають білоруський кордон задля подальшого потрапляння до ЄС, прибули з Близького Сходу й Афганістану. Ще певна кількість – з віддаленіших країн, зокрема з Африки.
Лише у вересні, за даними європейської прикордонної служби Frontex, основними “постачальниками” мігрантів, що перетинають кордон ЄС зі східного напрямку, були Ірак, Сирія, Афганістан, Конго та Росія.
Скільки мігрантів прибуло вже після вересня – даних наразі немає, але їх кількість стрімко зростає з літа.
За даними вебсервісу FlightRadar24, цього тижня низка приватних авіакомпаній пропонувала рейси до Мінська з Багдада (Ірак) та Дубаю (ОАЕ).
Також видання відзначає, що мережа туристичних фірм і контрабандисти організовують переліт і візи до Білорусі як пакетні тури.
Крім того, Білорусь запровадила безвізовий в’їзд терміном на 30 діб для 76 країн, за винятком Іраку й Афганістану.
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький поклав провину за міграційну кризу на кордоні на президента Росії Володимира Путіна, назвавши Олександра Лукашенка лише виконавцем його волі. У Кремлі назвали таку заяву безвідповідальною та неприйнятною.
У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що вона створила хаос поблизу кордонів ЄС.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.
- 9 листопада Литва вперше в історії ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, який розпочнеться 10 листопада.
- Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту ввести санкції проти “режимів Путіна та Лукашенка” за міграційну кризу на кордонах ЄС.
- Світова спільнота відреагувала на цю ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю.
- Литва та Латвія вже розпочали будівництво “стіни” на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції.
- Детальніше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні читайте в матеріалі #Букв.