Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

Про це йдеться у Twitter-акаунті керівництва.

Зокрема, учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців і рідних. Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни – у межах доби.

Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia @Straz_Graniczna!

Od g. 10.30 100% żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania.

Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich!#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/jBd9Hws3P8 — Terytorialsi – Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021

Нагадаємо, що сьогодні опозиційні білоруські ЗМІ опублікували відео, на якому натовп з кількох сотень мігрантів прямує до польського кордону у супроводі силовиків. Польща скликає термінове засідання антикризового штабу.

Переміщення натовпу мігрантів прокоментували у прикордонному комітеті Білорусі. Зокрема, у відомстві підтвердили, що “численна група біженців з речами рухається вздовж траси до кордону з Польщею”.

“Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукали байдужість і нелюдське ставлення польської влади”, – заявили у комітеті.

Ситуація, що склалася на кордоні з Білоруссю, занепокоїла польську владу. Прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та міністр оборони Маріуш Блащак скликали екстрену нараду.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.

“Територію суверенної держави явно було порушено. Ми впевнені, що польська влада розбереться з цим інцидентом. Якщо це підтвердиться, то це буде чергова провокація режиму Лукашенка проти Європейського Союзу та його країн-учасників. Ми регулярно оцінюємо ситуацію щодо Білорусі у контексті продовження міграційної кризи та інших ворожих дій проти ЄС”, – вказав він.