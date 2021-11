Про це йдеться у Twitter-акаунті керівництва.

Зокрема, учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців і рідних. Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни – у межах доби.

Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia @Straz_Graniczna!

Od g. 10.30 100% żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania.

Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich!#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/jBd9Hws3P8

— Terytorialsi – Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021