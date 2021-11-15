Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відправити нелегальних мігрантів, які застрягли біля польсько-білоруського кордону, додому. Але є проблема: біженці не хочуть цього.

Про це повідомляє білоруське видання БелТА.

Олександр Лукашенко наголосив, що білоруська сторона робить все для того, щоб біженці не накопичувалися на кордоні. Він навіть заявив про готовність відправити біженців, які передумали їхати до Євросоюзу назад додому.

“Ми готові, як це зазвичай робили, посадити всіх в літаки, в тому числі й “Белавіа”, які відвезуть їх назад додому. Але це люди, треба сказати, дуже вперті: ніхто не хоче повертатися”, – констатував Лукашенко. “Я хочу, щоб і ви розуміли: йде дуже активна робота в тому напрямку, щоб умовити людей — будь ласка, поверніться додому. Але ніхто не хоче повертатися”, – ще раз повторив президент Білорусі.

Лукашенко згадав і про нещодавню пропозицію мюнхенської влади прийняти біженців, які перебувають на польсько-білоруському кордоні. Олександр Лукашенко звернув увагу, що дві-три тисячі мігрантів – це не проблема для Євросоюзу.

“Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо “Белавіа” вивезти їх до Мюнхена. Що за проблема? Що це за пропозиція: “Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо”. Та ми своїми літаками та до Мюнхена направимо, якщо це потрібно”, – сказав президент Білорусі.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.