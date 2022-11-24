Чиста міграція до Великої Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року, що було зумовлено збільшенням кількості громадян країн, котрі не входять до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

За статистичними даними, міграція до Сполученого Королівства зросла до рекордного рівня у приблизно 504 000 осіб за рік до червня 2022 року, через збільшення кількості громадян країн, які не входять до Європейського Союзу.

Управління національної статистики (ONS) повідомило, що цьому зростанню сприяло відновлення подорожей після пандемії COVID-19 й збільшення кількості іноземних студентів, які навчалися дистанційно під час пандемії.

За оцінками, за рік в країну прибуло 1,1 мільйона довгострокових іммігрантів, що на 435 тисяч більше, ніж у попередньому році. Найбільшу ж частку тих, хто покинув Велику Британію, склали громадяни ЄС.

Згідно з даними Управління національної статистики, три нові візові схеми – для українців, афганців і британців з Гонконгу, в сукупності збільшили кількість прибулих приблизно на 186 тисяч осіб.

“Міграція з країн, що не входять до ЄС, зокрема студентів, спричиняє це зростання. Безліч факторів, незалежних один від одного, які зараз сприяють міграції, означають, що ще занадто рано говорити, чи збережеться ця картина”, – заявили в ONS.

Занепокоєння з приводу впливу імміграції було одним з основних чинників, що спонукали Велику Британію проголосувати за вихід з Європейського Союзу у 2016 році. На той час тодішній прем’єр-міністр Девід Кемерон упродовж кількох років не зміг досягти цільового показника чистої міграції обсягом менш як 100 тисяч осіб на рік.

Зазначимо, що попередній рекордний показник чистої міграції був трохи більшим за 330 тисяч осіб – у 2015 році.