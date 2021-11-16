Міграційна криза в Білорусі: біженці атакували польських військових

#PandoraPapers
13:12 Рада підтримала за основу законопроєкт про офіційні електронні адреси
12:29 Європою та Азією поширюється пташиний грип
12:10 Борис Джонсон: «Європі доведеться обирати між російським газом і захистом України»
11:54 У мережі з’явились нові фото з весілля Періс Гілтон
11:33 Вчені назвали найпоширенішу групу крові в Україні
09:39 Естонія прокладе 130 км колючого дроту на кордоні через кризу з мігрантами із Білорусі
09:15 Законопроєкти про медіацію та покарання за продаж ліків малолітнім: що розглядатимуть нардепи сьогодні
08:57 «Я хотіла менше ніж хвилину»: 105-річна американка встановила світовий рекорд на стометрівці
07:31 В Україні сьогодні значно знизиться денна температура
07:15 16 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:52 Порошенко про указ Путіна про «гумдопомогу» ОРДЛО: «нові межі російської гібридної агресії»
00:11 Парламентську газету «Голос України» звинувачують в публікації піару на користь ексрегіонала

15 листопада

23:54 «ПриватБанк» судиться з Ігорем Суркісом за 36 мільйонів гривень заборгованості за кредитами
23:07 «Склад злочину відсутній, кваліфікація безглузда» — ексгенпрокурор Ярема про підозру Демчишину 
22:11 Українці намагалися катапультувати контрабандні цигарки через румунський кордон: фото, відео
20:59 Безос про майбутнє: люди народжуватимуться у космічних колоніях
20:13 ЄС готовий підтримати санкції проти російських найманців із ПВК Вагнера
19:53 Балашов отримав позов від Черняка і заявив, що це — «за честь горілки»
19:02 Madrugada – повернення класиків норвезької альтернативи
17:51 Стіну на польсько-білоруському кордоні будуватимуть у три зміни
16:50 У НАТО немає консенсусу щодо членства України, – Столтенберг
15:53 ТСК щодо «вагнерівців»: підтвердження витоку інформації не знайдено
15:14 97-річний тенісист із Харкова зіграв із зіркою світового тенісу
14:31 Схема Лукашенка щодо розколу мігрантами ЄС має зворотний ефект, – The Economist
14:10 На Kyiv Post тиснули Генпрокурорка Ірина Венедіктова та депутати від «Слуги народу», – журналістка

Міграційна криза в Білорусі: біженці атакували польських військових

На кордоні між Польщею та Білоруссю конфлікт між нелегальними мігрантами та польськими військовими перейшов у стадію загострення.

Вівторок, 16 листопада 2021, 13:41

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Польщі.

Згідно з відео та інформацією, яку надало міністерство оборони Республіки Польща, спецслужби Білорусі озброїли мігрантів зброєю та шумовими гранатами. Біженці використовують їх проти польських прикордонників.

“Білоруські служби оснастили мігрантів шумовими гранатами та закидали ними польських солдатів і офіцерів”, – заявила пресслужба мінстерства.

Відомство акцентувало, що мігранти поводять себе агресивно та кидають каміння у польських військових.

 

У відповідь військові проти мігрантів застосували водомет.

Білоруське видання Belsat повідомляє, що мігранти поранили одного польського військового. Вони кидають у польських прикордонників каміння, пляшки та шматки металевої огорожі, а також намагаються зламати колючий дріт.

Пресслужба польського міністерства оборони заявляє, що ці атаки відбуваються під суворим контролем представників білоруських спецслужб.

На відео видно, як мігранти біжать до паркану з величезною колодою. Їх зупинив водомет.

  • Міністр оборони Естонії Калле Лаанет розпорядився встановити 130 км колючого дроту вздовж кордону.
  • Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав кризу на польсько-білоруському кордоні російською спецоперацією та стверджує, що зараз на території Білорусі знаходиться 16 тисяч біженців.
Теги: Білорусь, мігранти, нелегальні мігранти, польсько-білоруський кордон, Польща

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook