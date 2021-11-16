Міграційна криза в Білорусі: біженці атакували польських військових

На кордоні між Польщею та Білоруссю конфлікт між нелегальними мігрантами та польськими військовими перейшов у стадію загострення.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Польщі.

Згідно з відео та інформацією, яку надало міністерство оборони Республіки Польща, спецслужби Білорусі озброїли мігрантів зброєю та шумовими гранатами. Біженці використовують їх проти польських прикордонників.

“Білоруські служби оснастили мігрантів шумовими гранатами та закидали ними польських солдатів і офіцерів”, – заявила пресслужба мінстерства.

Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Відомство акцентувало, що мігранти поводять себе агресивно та кидають каміння у польських військових.

У відповідь військові проти мігрантів застосували водомет.

Мігранти на прикордонному переході в Кузниці закидали польських прикордонників камінням. Ті, у відповідь, застосували водомет. 📹: @MON_GOV_PL pic.twitter.com/yKsqTJt5zv — Букви (@Bykvu) November 16, 2021

Білоруське видання Belsat повідомляє, що мігранти поранили одного польського військового. Вони кидають у польських прикордонників каміння, пляшки та шматки металевої огорожі, а також намагаються зламати колючий дріт.

❗️У бок польскіх памежнікаў ляцяць і бярвенні і кавалкі металічнай агароджы Крыніца: @motolkohelp pic.twitter.com/JAGr0ZCjGu — Белсат TV (@Belsat_TV) November 16, 2021

Пресслужба польського міністерства оборони заявляє, що ці атаки відбуваються під суворим контролем представників білоруських спецслужб.

На відео видно, як мігранти біжать до паркану з величезною колодою. Їх зупинив водомет.

Ще трохи кадрів штурму польського кордону з боку Білорусі. Все за кращими рецептами XIII століття — каміння, балки, таран з великої колоди, оборонці ховаються за щитами і поливають нападників водою. 📹: belsat | Instagram pic.twitter.com/yfYpqj1N4m — Букви (@Bykvu) November 16, 2021