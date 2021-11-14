Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.

Відповідна заява була опублікована на сайті Державного департаменту США.

Держсекретар Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау заявив про підтримку Польщі перед обличчям цинічної експлуатації вразливих мігрантів режимом Лукашенка.

Він додав, що дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і мають на меті відвернути увагу від діяльності Росії на кордоні з Україною.

Ентоні Блінкен і Збігнєв Рау рішуче засудили інструменталізацію вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути першопричини санкцій, запроваджених Заходом, – заперечення прав людини та основних свобод білоруського народу.

Секретар також висловив глибоку вдячність за активну підтримку Польщею суверенітету та територіальної цілісності України.

“Сполучені Штати, Польща та інші союзники та партнери єдині в тому, щоб накласти значні витрати на Москву за її військову агресію та зловмисну діяльність у регіоні”, – заявила пресслужба Держдепу США.