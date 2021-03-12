«Мій шедевр»: радниця голови Державного космічного агентства написала картину з вагітним Гітлером

Радниця голови Національного космічного агентства України Олександра Клітіна продовжує ділитися з фоловерами своєю творчістю. Цього разу вона опублікувала картину з вагітним Адольфом Гітлером.

Фото з’явилося в Facebook Клітіної.

“Іще один мій шедевр. Картина називається “Гітлер” – це критика патріархату. Настільки абсурдно виглядає цей кровожерливий монстр у жіночому тілі, що наводить на думки – жінка не змогла б довести світ до такого жахіття. Потрібно більше жіночого лідерства у світі”, – прокоментувала картину Клітіна.

Також вона додала, що своєю картиною хотіла звернути увагу суспільства на те, що війни продовжуються, а “ідеї фашизму та нацизму пускають нові паростки”. На її думку, цьому посприяли здебільшого лідери чоловіки, тому Гітлер на картині вагітний.

Зазначимо, що творчість Клітіної викликала неоднозначну реакцію у коментаторів.

“Вас не бентежить неприкритий сексизм, який Ви самі пропагуєте? І поясніть, будь ласка, в чому ваша ідея? Що намагаєтеся донести? Яку мету перед собою ставите? Щоб чоловіки взяли валізи в руки та поїхали з планети або що?”, – написав один з коментаторів.

На це Клітіна відповіла, що кожен може розуміти цю картину на по-своєму, але існує чітка ідея.