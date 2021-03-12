«Мій шедевр»: радниця голови Державного космічного агентства написала картину з вагітним Гітлером

Фото з’явилося в Facebook Клітіної.
“Іще один мій шедевр. Картина називається “Гітлер” – це критика патріархату. Настільки абсурдно виглядає цей кровожерливий монстр у жіночому тілі, що наводить на думки – жінка не змогла б довести світ до такого жахіття. Потрібно більше жіночого лідерства у світі”, – прокоментувала картину Клітіна.
Також вона додала, що своєю картиною хотіла звернути увагу суспільства на те, що війни продовжуються, а “ідеї фашизму та нацизму пускають нові паростки”. На її думку, цьому посприяли здебільшого лідери чоловіки, тому Гітлер на картині вагітний.
Зазначимо, що творчість Клітіної викликала неоднозначну реакцію у коментаторів.
“Вас не бентежить неприкритий сексизм, який Ви самі пропагуєте? І поясніть, будь ласка, в чому ваша ідея? Що намагаєтеся донести? Яку мету перед собою ставите? Щоб чоловіки взяли валізи в руки та поїхали з планети або що?”, – написав один з коментаторів.
На це Клітіна відповіла, що кожен може розуміти цю картину на по-своєму, але існує чітка ідея.
“Це мистецтво – розумійте як хочете, я написала що мала на увазі. В основному лідери у світі це чоловіки – ось і маємо що маємо, вважаю з переважанням однієї статі в політиці потрібно боротися”, – написала вона.
Нагадаємо, раніше Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства. Після її нового призначення у пресі з’явилися заголовки зі згадкою про скандал, в якому вона опинилася раніше. У відповідь чиновниця у своєму Instagram назвала згадку про її минуле “сексизмом” і вирішила протидіяти цьому в оригінальний спосіб. Вона опублікувала селфі з приклеєною бородою і назвалася чоловічим ім’ям — Олександром Клітіним.
Чиновниця поскаржилася, що в Україні легше пройти співбесіду на високі державні посади, якщо ти чоловік. А далі Олександра Клітіна просто за допомогою мобільного додатка FaceApp створила собі чоловіче альтер его, яке протестує проти цькування і дискримінації жінок.
У листопаді 2019 року Олександра Клітіна потрапила в скандал, коли нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють її як нову заступницю міністра. Нібито в розмові нардепів стверджувалося, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.
Скандал отримав продовження після оприлюднення переписки пранкера Джокера з Клітіною. Говорячи про закупівлю локомотивів для “Укрзалізниці”, Клітіна звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він “каламутить з тендерами”. Після цього Криклій заявив, що у нього впала довіра до Клітіної. А згодом її звільнили з посади заступника міністра інфраструктури.
- 27 листопада Клітіна анонсувала пресконференцію щодо своєї відставки. Проте потім її скасувала.