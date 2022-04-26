Напередодні Великодня, 23 квітня, Росія завдала ракетного удару по Одесі. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, внаслідок чого загинуло одразу три покоління жінок - бабуся, матір та донька. Маленькій Кірі було всього три місяці. Її батько, Юрій Глодан розповів про день, коли втратив сім'ю.

Про це йдеться у матеріалі британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC.

Батько Кіри, Юрій Глодан вийшов з квартири під час сигналу повітряної тривоги. Чоловік пішов до магазину, а його рідні залишились вдома. Про влучання ракети у його дім він дізнався з новин.

Повернувшись до будинку, Юрій Глодан сперечався з поліціянтами, вимагаючи пропустити його у палаючий будинок. Коли Юрію Глодану все ж вдалось потрапити у свою квартиру, там він побачив тіла своєї дружини та її матері.

Невдовзі було знайдено й тіло його 3-місячної Кіри. Вперше він побачив мертву доньку наступного дня, 24 квітня.

Смерть трьох поколінь однієї сім’ї викликала шок в українців, які вже, здавалось би, загартовані повномасштабною війною, що триває два місяці.

Не залишився осторонь і президент України Володимир Зеленський. Коментуючи смерть немовляти, він назвав вбивство дітей “новою національною ідеєю Росії”.

Наступного дня після удару ракети Юрій повернувся до квартири, щоб зрозуміти, що можна з неї забрати. Там він побачив дитячий візочок Кіри, який розірвало на шматки.

“Все, що є в квартирі, викинуть як сміття. А для мене це дуже важливо, для нашої родини, для наших друзів. У нас прекрасні спільні друзі, ці речі будуть цінними для них”, – сказав Юрій Глодан.

Він також розповів, що був разом зі своєю дружиною Валерією 9 років. Юрій Глодан сказав, що вона була доброю, любила сміятись і знаходила радість у простих речах.

“Вона була чудовою мамою, подругою, з усіма найкращими якостями. Таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога”, – додав він.

Донька Кіра народилась у сім’ї Глоданів напочатку січня 2022 року – за півтора місяця до початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Після народження доньки Валерія у соцмережах написала, що “досягла нового рівня щастя”.

Юрій Глодан поділився з кореспонденткою фотографіями Кіри, які йому надсилала Валерія.

“Ми були дуже щасливими, коли вона народилася. Я був при пологах, я плакав від щастя, коли у нас народилася донечка. Мені дуже важко зараз усвідомлювати, що моєї донечки більше немає. І дружини, і тещі… Весь мій світ вчора знищила російська ракета. І, на жаль, не одна моя родина така”, – сказав він.

Чоловік додав, що хоче, аби увесь світ дізнався про те, що сталось з його родиною. За його словами, смерть його дружини, доньки та тещі – це не тільки горе для Одеси чи України, а й для всього цивілізованого світу. Адже неможливо, щоб у ХХІ столітті якась держава дозволила собі розпочинати війну проти іншої країни, просто знищуючи її, додав Юрій.

Поспілкувавшись з журналістами, він віддав їм декілька підгузків, які вдалось забрати зі зруйнованої квартири.

“Будь ласка, візьміть їх. Мені вони більше не потрібні. Це – діткам. Віддайте у доброчинну організацію”, – попросив Юрій Глодан.