Про це інформує видання Billboard.

Трек присвячений пандемії коронавірусу COVID-19 та виходу з неї. У пісні йдеться про скасування гастролей, футбол без глядачів, віртуальні прем’єри, відсутність подорожей, спілкування в Zoom.

Крім того, у пісні висміюються теорії змови, зокрема щодо вакцинації проти коронавірусу. Так, у тексті композиції згадуються ті, хто вірить, що за допомогою вакцини засновник Microsoft Білл Гейтс контролює людей.

Є в пісні й оптимістичні ноти (наприклад, такі рядки: “Ми вирвемося з цієї в’язниці, відкриємо вікна, відкриємо двері”).

“Я хотів поділитися цією піснею, яку написав, про вихід з локдауну, і в ній є всім нам потрібний зараз оптимізм. Спасибі Дейву за його готовність вскочити зі мною в цю пригоду і допомогти мені на гітарі, бас-гітарі і барабанах. Працювати з ним було одне задоволення”, – зазначив 77-річний Джаггер у своєму Twitter.

Дейв Грол, у свою чергу, зазначив, що “це, без сумніву, пісня літа”.