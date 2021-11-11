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Міхеїл Саакашвілі готовий припинити голодування

Експрезидент Грузії, нині – громадянин України Міхеїл Саакашвілі готовий припинити найжорсткішу форму протесту – голодування.

Четвер, 11 листопада 2021, 18:01

Про це пише грузинський канал Руставі 2.

Адвокат політика Ніколоз Гварамія зачитав листа Міхеїла Саакашвілі, у якому той заявив, що його протест стає зброєю для російських сил.

За словами політика, він припинить голодування за умови, що його переведуть у відповідну цивільну клініку, де будуть створені умови, необхідні для захисту його життя.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.

Теги: голодування, Грузія, затримання Саакашвілі, Міхеїл Саакашвілі

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