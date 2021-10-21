Про це пише грузинське видання “Эхо Кавказа”.

Політик погодився на медикаментозне втручання, аби залишатися при свідомості, але припиняти голодування він не планує, ігноруючи поради лікарів. Про це повідомив адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі та процитував його лист-звернення.

У листі Саакашвілі стверджує, що продовжуватиме голодування до останнього: або до звільнення з ув’язнення, або до самої смерті.

“Але я хочу до самого кінця зберегти здоровий глузд і працездатність, тому я згоден на медикаментозне втручання з боку лікарів, яке допоможе мені бути при свідомості та, навіть якщо дуже обмежено, брати участь у поточних подіях”, – заявив колишній президент Грузії.

Також видання опублікувало відео першої появи Міхеїла Саакашвілі перед публікою з моменту його затримання. На відео колишній президент Грузії з вікна камери вітає своїх прихильників, які зібралися під стінами руставської в’язниці.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.