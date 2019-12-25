Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

“Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив термін дії обов’язків, покладених на експрезидента корпорації “Укрбуд”, до 14 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Так Микитась зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, повідомляти про зміну місця проживання/роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт та носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, Мікітася — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.

2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.