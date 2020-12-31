Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як сповіщалося раніше, 29 грудня Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про викрадення юриста компанії, який надавав юридичні послуги Микитасю 8 грудня, і нібито вимагання у нього 800 тисяч доларів.

У четвер, 31 грудня, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого у справі щодо обрання нардепу запобіжного заходу.

“Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Микитася Максима Вікторовича задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави”, — оголосила головуюча суддя.

Відтак, Микитась має перебувати під вартою без права на внесення застави до 27 лютого 2021 року.

Його адвокати вже оголосили, що оскаржуватимуть рішення суду.

Нагадаємо, після оголошення Микитасю підозри у Національному антикорупційному бюро заявили, що це може свідчити про ймовірний тиск на екснардепа та блокування роботи Бюро.

Там нагадали, що Микитась є викривачем у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії, (саме за його свідченнями було вручено підозру заступнику голови Офісу президента Олега Татарову).