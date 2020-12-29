Власнику будівельної фірми "УкрБуд", екснардепу Максиму Мікітасю повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні.

Про це повідомляє пресслужба МВС, не називаючи імені забудовника. Пізніше цю інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.

Інцидент з викраденням юриста компанії, яка надавала юридичні послуги Микитасю, стався 8 грудня.

“В ході слідства поліцейські з’ясували всі деталі викрадення. Замовником виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який наразі знаходиться під вартою за скоєння вбивства. Викрадення юриста фірми, що надавала юридичні послуги замовникові та його компанії, було ретельно сплановано, а підготовка до злочину проходила у кілька етапів”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці – члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його авто та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

“Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику.

Наступного дня затримали й двох співорганізаторів”, – повідомили у пресслужбі.

Виходячи з цього Максиму Микитасю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.