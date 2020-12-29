Про це повідомляє пресслужба МВС, не називаючи імені забудовника. Пізніше цю інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.
Інцидент з викраденням юриста компанії, яка надавала юридичні послуги Микитасю, стався 8 грудня.
“В ході слідства поліцейські з’ясували всі деталі викрадення. Замовником виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який наразі знаходиться під вартою за скоєння вбивства. Викрадення юриста фірми, що надавала юридичні послуги замовникові та його компанії, було ретельно сплановано, а підготовка до злочину проходила у кілька етапів”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією МВС, отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці – члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його авто та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.
“Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику.
Наступного дня затримали й двох співорганізаторів”, – повідомили у пресслужбі.
Виходячи з цього Максиму Микитасю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.
- 2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.
- Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.
- 3 квітня стало відомо, що суд стягнув на користь держави 80 млн гривень, які були внесені в якості застави за Микитася, оскільки він порушив процесуальні зобов’язання. Як #Буквам стало відомо з власних джерел, мова йде про те, що Микитась провів зустріч з двома свідками у справі, в якій фігурує. Відео зустрічі було поширено в мережі два місяці тому.
- Суддя Апеляційної палати Вищий антикорупційного суду прийняв рішення взяли під варту екснардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії.
- 1 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении Максиму Микитасю относительно вероятного предоставления неправомерной выгоды эксперту за занижение стоимости жилого комплекса, что привело к завладению более 81 млн грн.