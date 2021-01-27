Про це під час судового засідання Апеляційної палати ВАКС у справі проінформував прокурор.

1 грудня НАБУ вручило Максиму Микитасю ще одну підозру — щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу.

Раніше Микитасю інкримінували надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 ККУ) експерту через Татарова. Тепер його підозрюють у підбурюванні експерта до складання завідомо неправдивого висновку.

“21 січня під час досудового розслідування у кримінальному провадженні … прокурором перекваліфіковано дії Микитася з ч.3 ст. 369 на ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 та повідомлено останньому про зміну раніше повідомленої підозри”, — сказав прокурор.

На переконання експертів “Центру протидії корупції”, це може свідчити про наміри вивести справу з юрисдикції Вищого антикорупційного суду. Раніше справу передали в СБУ, але її розгляд продовжив ВАКС. В разі, якщо справа не стосуватиметься корупційних справ, її передадуть в інший суд.

Раніше “Центр протидії корупції” опублікував нібито чернетку законопроєкту “щодо оптимізації повноважень органів досудового розслідування”. Документом пропонуються зміни, що, як вважається, дадуть змогу генпрокурору забрати справу стосовно заступника голови ОПУ Олега Татарова з НАБУ. Татаров запевняє, що це — фейк.