Про це під час судового засідання Апеляційної палати ВАКС у справі проінформував прокурор.
1 грудня НАБУ вручило Максиму Микитасю ще одну підозру — щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу.
Раніше Микитасю інкримінували надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 ККУ) експерту через Татарова. Тепер його підозрюють у підбурюванні експерта до складання завідомо неправдивого висновку.
“21 січня під час досудового розслідування у кримінальному провадженні … прокурором перекваліфіковано дії Микитася з ч.3 ст. 369 на ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 та повідомлено останньому про зміну раніше повідомленої підозри”, — сказав прокурор.
На переконання експертів “Центру протидії корупції”, це може свідчити про наміри вивести справу з юрисдикції Вищого антикорупційного суду. Раніше справу передали в СБУ, але її розгляд продовжив ВАКС. В разі, якщо справа не стосуватиметься корупційних справ, її передадуть в інший суд.
Раніше “Центр протидії корупції” опублікував нібито чернетку законопроєкту “щодо оптимізації повноважень органів досудового розслідування”. Документом пропонуються зміни, що, як вважається, дадуть змогу генпрокурору забрати справу стосовно заступника голови ОПУ Олега Татарова з НАБУ. Татаров запевняє, що це — фейк.
- 29 грудня Микитасеві повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про викрадення юриста компанії, який надавав юридичні послуги Микитасеві 8 грудня, і нібито вимагання у нього 800 тисяч доларів.
- 31 грудня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Микитасю. 20 січня апеляційний суд залишив його під вартою.
- Після оголошення Микитасю підозри у Національному антикорупційному бюро заявили, що це може свідчити про ймовірний тиск на екснардепа та блокування роботи Бюро. Там нагадали, що Микитась є викривачем у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії, (саме за його свідченнями було вручено підозру заступнику голови Офісу президента Олега Татарову).