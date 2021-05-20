Миколаївська міська рада не змогла скасувати постанову від 2012 року "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві".

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремень.

У четвер, 20 травня, Миколаївська міськрада винесла на голосування питання щодо скасування постанови від 2012 року “Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві”.

Відповідне рішення підтримали 23 депутати, 7 депутатів виступили проти, 1 утримався, 15 не голосували. Таким чином, рішення не отримало необхідних для його прийняття 28 голосів. Кремінь опублікував поіменний список депутатів, що брали участь в засіданні.

Він розкритикував тих, хто не підтримав рішення, назвавши голосування “негідним”, а депутатів такими, що злякалися.

“Найкраща “слава” для таких обранців — оприлюднення їхніх прізвищ та публічні пояснення своїм виборцям.Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування. Миколаїв — українське місто!”, — написав він.

Зауважимо, що це рішення мало бути ухвалене задля приведення нормативних актів міськради у відповідність із Законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Раніше існував закон “Про засади державної мовної політики” відомий як “закон Ківалова-Колесніченка”. Цей закон встановлював, що державною мовою є українська, але водночас істотно розширював використання регіональних мов. Закон був прийнятий Радою в липні 2012 року голосами більшості зі значними порушеннями процедури розгляду, зокрема, картками відсутніх депутатів, і спровокував протести по всій країні.

У тому ж році у зв’язку з введенням в дію “закону Кивалова-Колесніченка” міськрада Миколаєва вирішила визначити російську мову регіональною в місті Миколаєві. Але 28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не відповідає Конституції України, відповідно, він тратив чинність.

Рішення про російську, як регіональну в Миколаєві, мало бути скасовано впродовж 6 місяців з дня набрання чинності Законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, однак цього зроблено не було.

Як випливає із пояснювальної записки до проєкту рішення, прийняття якого міськрада провалила, з цього приводу до органу самоврядування надходив запит Миколаївської обласної прокуратури.