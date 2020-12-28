У Миколаївській міськраді правоохоронці провели обшуки і повідомили про підозру у службовій недбалості керівнику відділу Департаменту житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє обласна поліція.

Правоохоронці повідомили, що обшуки були проведені через підозру у привласненні коштів місцевого бюджету, які були виділені на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки.

Поліція стверджує, що в жовтні 2019 року, між підрядною організацією та з Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради укладено угоду з капітального ремонту скверу і території Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Правоохоронці заявили, що в ході розслідування встановлено, що роботи за цим договором проводилися не в повному обсязі, а загальна їх вартість завищена більше ніж 200 тисяч гривень.

У поліції повідомили, що під час обшуків вилучили службову документацію, договори підрядів, чорнові записи, зразки тротуарної плитки та інші речові докази.

Слідчі Заводського відділу поліції повідомили про підозру у службовій недбалості начальнику одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 Службова недбалість і чч. 2 і 3 ст. 191 КК України Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.