Депутат Миколаївської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Максим Невінчанний оскандалився новорічним "привітанням" у Мережі і викликав шквал критики користувачів.

Неоднозначний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Так, депутат опублікував скріншот із новорічного привітання президента Росії Володимира Путіна на тлі Кремля.

Судячи з часу публікації, Невінчанний стежив за святкуванням Нового року за московським часом і дивився святкове звернення лідера країни-агресора.

Фото він підписав лаконічно: “З Новим роком!”

Це “привітання” викликало шквал критики користувачів соціальної мережі. Депутату в різкій формі радили пакувати валізи до РФ.

Деякі порадили Невінчанному “чекати гостей”. Крім того, користувачі закликали Службу безпеки і сайт “Миротворець” звернути увагу на депутата.

Була і нечисленна кількість тих, хто підтримав Невінчанного, опублікувавши фото з виступом Путіна. Однак інші користувачі відразу ж давали відсіч таким коментаторам:

Сам Невінчанний також з’явився в коментарях, оголосивши, що “у нас немає зіткнень з російськими збройними силами”. Депутат також повідомив, що публікує на своїй сторінці те, що подобається йому і “його виборцям”.