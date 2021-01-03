Неоднозначний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook.
Так, депутат опублікував скріншот із новорічного привітання президента Росії Володимира Путіна на тлі Кремля.
Судячи з часу публікації, Невінчанний стежив за святкуванням Нового року за московським часом і дивився святкове звернення лідера країни-агресора.
Фото він підписав лаконічно: “З Новим роком!”
Це “привітання” викликало шквал критики користувачів соціальної мережі. Депутату в різкій формі радили пакувати валізи до РФ.
Деякі порадили Невінчанному “чекати гостей”. Крім того, користувачі закликали Службу безпеки і сайт “Миротворець” звернути увагу на депутата.
Була і нечисленна кількість тих, хто підтримав Невінчанного, опублікувавши фото з виступом Путіна. Однак інші користувачі відразу ж давали відсіч таким коментаторам:
Сам Невінчанний також з’явився в коментарях, оголосивши, що “у нас немає зіткнень з російськими збройними силами”. Депутат також повідомив, що публікує на своїй сторінці те, що подобається йому і “його виборцям”.
- Раніше народний депутат від “Опозиційною платформи – За життя” Ілля Кива під час спілкування з журналісткою Bihus.Info назвав керівника проєкту Дениса Бігуса корупціонером і педерастом.