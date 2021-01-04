Про це свідчать дані сайту “Миротворець“.
У базу “Миротворця” його внесли як провокатора і пропагандиста “русского мира”.
“Депутат Миколаївської обласної ради від партії ОПЗЖ Максим Невінчанний потрапив в гучний скандал, коли 31 грудня “привітав” Україну з Новим роком фотографією президента РФ Володимира Путіна. Фото він опублікував на власній сторінці у Facebook”, – йдеться у дописі.
Крім того, зазначається, що “Миротворець” просить правоохоронні органи розглядати публікацію на сайті як заяву “про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку”.
Нардеп від “ОПЗЖ” Максим Невінчаний вже встиг прокоментувати рішення “Миротворця” і назвав його “шквалом патріотів за вказівкою”, додавши, що не бачить “нічого поганого в фото Путіна на своїй сторінці”.
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- Раніше народний депутат від “Опозиційною платформи – За життя” Ілля Кива під час спілкування з журналісткою Bihus.Info назвав керівника проєкту Дениса Бігуса корупціонером і педерастом.