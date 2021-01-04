Депутат Миколаївської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Максим Невінчанний був внесений до бази сайту “Миротворець”.

Про це свідчать дані сайту “Миротворець“.

У базу “Миротворця” його внесли як провокатора і пропагандиста “русского мира”.

“Депутат Миколаївської обласної ради від партії ОПЗЖ Максим Невінчанний потрапив в гучний скандал, коли 31 грудня “привітав” Україну з Новим роком фотографією президента РФ Володимира Путіна. Фото він опублікував на власній сторінці у Facebook”, – йдеться у дописі.

Крім того, зазначається, що “Миротворець” просить правоохоронні органи розглядати публікацію на сайті як заяву “про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку”.

Нардеп від “ОПЗЖ” Максим Невінчаний вже встиг прокоментувати рішення “Миротворця” і назвав його “шквалом патріотів за вказівкою”, додавши, що не бачить “нічого поганого в фото Путіна на своїй сторінці”.