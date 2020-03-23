Про це розповів український мікробіолог Руслан Саламатін.

“Точні тести, які рекомендує робити Всесвітня організація охорони здоров’я – це тести, які виявляють РНК вірусу. Вони лабораторні і використовують метод полімеразної ланцюгової реакції. Експрес-тести же працюють за іншим принципом. Ідентифікують не сам вірус, а наявність у людини антитіл до нього. Такий метод має певні обмеження. Щоб тест показав наявність антитіл в крові людини їх повинна бути певна концентрація. Вона не досягається відразу: організм повинен виробляти антитіла протягом декількох днів”, – пояснив він.

При цьому, за словами біолога, атиповий коронавірус є на даний момент недостатньо вивченим, а тому вчені ще не знають, скільки часу потрібно для вироблення достатньої кількості антитіл.

“Експрес-тест дозволяє напевно підтвердити наявність коронавірусу в організмі людини пізніше, ніж молекулярний тест. Через це досить високий ризик помилкових негативних результатів такого тесту. Людина може вже бути носієм вірусу, але в її організмі буде недостатньо антитіл, щоб експрес-тест спрацював. Треба сказати, що і молекулярний тест не дає 100% гарантії виявлення вірусу – але він значно надійніше експрес-тесту”, – розповів фахівець.

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