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3. Вимагають лише паспорт та ІПН. Для заповнення анкети позичальника вам не знадобиться ніяких інших документів. Ви можете вказати реквізити або завантажити фото, наприклад, закордонного паспорту або водійських прав на сайті, тільки якщо хочете збільшити максимальну суму мікрокредиту. Нагадуємо, що МФО встановлюють ліміти індивідуально для всіх клієнтів – і нових, і повторних.

Сервіс Кредитик – незалежний і на 100% безкоштовний ресурс. Скористатися його допомогою можна 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Проходити реєстрацію, відправляти СМС і платити за отримання доступу до докладної інформації про всі МФО України не доведеться.

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Ми рекомендуємо вам не переплачувати за мікрокредити, і брати їх під 0% в день. Враховуйте наступні правила:

У кожній компанії, яка проводить акцію “1-а позика безкоштовна для усіх новачків”, отримати гроші в борг без необхідності оплати відсотків можна тільки один раз;

Якщо ви не розрахуєтеся з боргом своєчасно, на нього буде нарахована стандартна ставка відсотків. В тому числі, якщо ви скористайтеся пролонгацією.

Перед підписанням договору про безоплатний мікрокредит, обов’язково подивіться, яка сума схвалена під 0% і на який термін.