З 01.01.2021 року став діяти Закон № 891-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій", який був прийнятий ще 15.10.2020 року.

Саме з його допомогою відбувається надання послуг мікрокредитними компаніями. Компанія SOS CREDIT описала основні зміни.

Перехід до споживчих кредитів і їхня несвоєчасна виплата

Як тільки цей Закон почав діяти, кредитний договір, що був укладений на термін до одного календарного місяця і всі договори, сума яких не більше мінімальної зарплати в Україні, тепер мають відношення до кредитів, що називаються споживчими.

Якщо сума кредиту не вище, ніж мінімальна зарплата в країні, і за ним закріплюється пеня і штраф, то максимальна його сума не може перевищувати подвійну, що отримана позичальником, і не збільшується.

Процентна ставка не змінюється

Тепер це питання регулюється законодавством. Сюди ж входить порядок обчислення і умови сплати, що стають неприйнятними для клієнта. Багато позичальників просто не до кінця розуміють у скільки їм обійдеться позикатаі всі санкції, якщо його прострочувати. Так як він стає більшим у кілька разів, то людина потім не у змозі погасити все.

Кредитна історія

Перш за все, для укладення співпраці позичальник тепер повинен дати схвалення на отримання доступу до даних, що стосуються його кредитної історії. Також, це буде збір, зберігання, використання та поширення даних, що стосуються його позики, що відноситься до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, встановлених Законом “Про організацію формування та обігу кредитних історій”. Якщо позичальник відмовляється, то договір укладений не буде. Дані за всіма споживчими кредитами передаються безкоштовно у БКІ, що включений до Єдиного реєстру.

Кількість позик

Аби рівень заборгованості клієнтів не зростав, Законом заборонено надання необмеженої кількості позик. Платоспроможність клієнтів зберігається і кредитна історія не псується.

Ризики

Якщо клієнтський кредит буде не більше, ніж мінімальна заробітна плата, то фінансові установи мають право не показувати споживчий паспорт перед укладенням договору. Якщо ж його сума більше, то тоді це необхідно зробити.

НБУ висунув вимогу, що полягає у тому, аби вони розмістили на своїх сайтах в інтернеті повні та правдиві характеристики кредитної продукції, яку вони пропонують клієнтам.