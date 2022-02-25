25 лютого Федеративні Штати Мікронезії (ФШМ) повідомили про розірвання дипломатичних відносин з Росією на знак протесту проти російської агресії в Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Федеративні Штати Мікронезії не залишатимуться осторонь і не будуть мовчати, висловлюючи глибоку стурбованість цими невиправданими актами агресії”, – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ ФШМ.

Там повідомили, що у результаті та на знак протесту Департамент хоче передати посольству Російської Федерації рішення Федеративних Штатів Мікронезії розірвати дипломатичні відносини між двома країнами.

Федеративні Штати Мікронезії – держава в однойменному регіоні, на архіпелазі Каролінських островів у західній частині Тихого океану. До Мікронезії входять 607 дрібних островів, з яких 65 заселені. Населення 104 937 осіб.