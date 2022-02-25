Про це інформує американський телеканал CNN.
“Федеративні Штати Мікронезії не залишатимуться осторонь і не будуть мовчати, висловлюючи глибоку стурбованість цими невиправданими актами агресії”, – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ ФШМ.
Там повідомили, що у результаті та на знак протесту Департамент хоче передати посольству Російської Федерації рішення Федеративних Штатів Мікронезії розірвати дипломатичні відносини між двома країнами.
Федеративні Штати Мікронезії – держава в однойменному регіоні, на архіпелазі Каролінських островів у західній частині Тихого океану. До Мікронезії входять 607 дрібних островів, з яких 65 заселені. Населення 104 937 осіб.
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