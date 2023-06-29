Бренд зменшив розмір сумки Louis Vuitton OnTheGo до 657 x 222 x 700 мікрометрів. Маленьку сумочку продали за понад 63 000 доларів на онлайн-аукціоні в середу, 28 червня.

Джерело: CNN

Студія дизайну MSCHF створила сумочку, для перегляду якої потрібен мікроскоп. Ледь помітна для людського ока, флуоресцентна жовтувато-зелена сумка заснована на популярному дизайні Louis Vuitton. Бруклінська група MSCHF назвала свій мініатюрний витвір “мікроскопічною сумочкою” і стверджує, що вона менша за крупинку морської солі.



Мікроскопічну сумочку Louis Vuitton, яка менша ніж крупина солі, продали за понад 63 тисячі доларів // 2 фото

Сумка виготовлена за допомогою двофотонної полімеризації, технології виробництва, яка використовується для 3D-друку мікророзмірних пластикових деталей. Його продавали разом із мікроскопом, оснащеним цифровим дисплеєм, через який сумку можна розглядати.

MSCHF у заяві, опублікованій разом з оголошенням про аукціон, стверджують, що любов індустрії моди до маленьких сумок робить їх “все більш абстрактними” до того, що аксесуар є “чисто символом бренду”.