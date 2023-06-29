Джерело: CNN
Студія дизайну MSCHF створила сумочку, для перегляду якої потрібен мікроскоп. Ледь помітна для людського ока, флуоресцентна жовтувато-зелена сумка заснована на популярному дизайні Louis Vuitton. Бруклінська група MSCHF назвала свій мініатюрний витвір “мікроскопічною сумочкою” і стверджує, що вона менша за крупинку морської солі.
Мікроскопічну сумочку Louis Vuitton, яка менша ніж крупина солі, продали за понад 63 тисячі доларів // 2 фото
Сумка виготовлена за допомогою двофотонної полімеризації, технології виробництва, яка використовується для 3D-друку мікророзмірних пластикових деталей. Його продавали разом із мікроскопом, оснащеним цифровим дисплеєм, через який сумку можна розглядати.
MSCHF у заяві, опублікованій разом з оголошенням про аукціон, стверджують, що любов індустрії моди до маленьких сумок робить їх “все більш абстрактними” до того, що аксесуар є “чисто символом бренду”.
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