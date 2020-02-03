Фотографію Йовович після пологів в Instagram виклала 12-річна дочка актриси Евер Габо.

На знімку зображені сама Евер, Міла Йовович, батько новонародженої Пол Андерсон і ще одна дочка актриси, 4-річна Дашіел Іден.

Варто відзначити, що ім’я третьої дитини Йовович, як і лице не стали приховувати. Маленьку назвали Оушен.

“Ласкаво просимо, крихітко! Ласкаво просимо в світ, моя нова сестра Osian (вимовляється Оушен, як океан)! Ми тебе любимо!” – написала Евер Габо в підписі до фото.

Нагадаємо, чоловік Міли Йовович – режисер Пол Андерсон. У них є дві спільні дочки – Ева Габо Андерсон (народилась 03.11.2007) і Дашіел Іден Йовович-Андерсон (01.04.2015).

Американська актриса, музикант, модель, модельєр родом з України. Кращими ролями можна вважати героїню Лілу в “П’ятому елементі” і Жанну д’Арк у фільмі “Посланниця: Історія Жанни д’Арк”; обидві стрічки знімав Люк Бессон.