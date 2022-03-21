Подружжя голлівудських акторів Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали понад $30 мільйонів для українських біженців, котрі вимушені були полишити країну на тлі російського вторгнення.

Про це інформує американський телеканал CNN.

У відео, опублікованому в Instagram Катчера, пара подякувала прихильникам за їхні пожертви.

“Понад 65 000 із вас зробили свій внесок. Ми переповнені вдячністю за підтримку”,- зазначила Куніс.

Вона зауважила, що хоча пожертвування не вирішать кризи, водночас за її словами, “колективні зусилля забезпечать більш м’яку посадку для такої кількості людей, коли вони пробиваються вперед у своє майбутнє невизначеності”.

Раніше акторська пара Міла Куніс (уродженка Чернівців) і її чоловік Ештон Катчер зібрали Україні допомогу – пара пожертвувала $3 млн та заявили про збір $30 млн.