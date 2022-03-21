Про це інформує американський телеканал CNN.
У відео, опублікованому в Instagram Катчера, пара подякувала прихильникам за їхні пожертви.
“Понад 65 000 із вас зробили свій внесок. Ми переповнені вдячністю за підтримку”,- зазначила Куніс.
Вона зауважила, що хоча пожертвування не вирішать кризи, водночас за її словами, “колективні зусилля забезпечать більш м’яку посадку для такої кількості людей, коли вони пробиваються вперед у своє майбутнє невизначеності”.
Раніше акторська пара Міла Куніс (уродженка Чернівців) і її чоловік Ештон Катчер зібрали Україні допомогу – пара пожертвувала $3 млн та заявили про збір $30 млн.
- Нагадаємо, німецький гурт Rammstein висловив свою підтримку українському народу, котрий бореться проти російської військової агресії. Раніше Тілль Ліндеманн скасував концерти в Москві та Новосибірську через дії РФ в Україні, також вокаліст гурту допомагає українським біженцям.
- Письменниця, авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг пожертвувала 1,3 млн доларів для дітей України.
- Голлівудські актори Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям і закликали своїх шанувальників допомогти українським біженцям на тлі вторгнення Росії.
- Стало відомо, що легендарний футболіст Девід Бекхем надав на день у користування свою власну сторінку в соцмережі Instagram харківській лікарці, аби показати роботу пологового будинку в умовах воєнного стану.