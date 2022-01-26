37-річний український футболіст, колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський виступатиме за збірну України з мініфутболу на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Федерація мініфутболу України в Instagram.

Вперше він офіційно гратиме за національну команду у словацькому місті Кошиці на чемпіонаті Європи.

У своєму Instagram він також поділився новиною, додавши, що він радий про це повідомити.

Майстри, я повертаюся до збірної України. Недарма кажуть: “Ти можеш піти з футболу, але футбол із тебе не піде ніколи”. Саме тому я радий повідомити вам, що тепер я – амбасадор Федерації мініфутболу України”, – зазначає у дописі Мілевський.

Він наголошує, що йому завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися у стінку або закрутити м’яч точно у кут. Тепер все це він спробує показати за збірну України на чемпіонаті Європи.

Також він зауважив, що вдвоє приємніше, якщо він гратиме з кимось із прихильників. Всі подробиці будуть опубліковані згодом.