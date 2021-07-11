У неділю, 11 липня, компанія Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й засновник компанії - мільярдер Річард Бренсон.

Пряму трансляцію польоту вели на YouTube-каналі компанії.

Спочатку компанія планувала старт о 16:00 за Києвом. Однак, потім початок місії відклали на 17:30.

Ракетоплан VSS Unity на висоту близько 15-20 кілометрів доправив літак-носій. Він зробив це за 45 хвилин після зльоту.

Потім запустилися двигуни ракети. Вона й вивела екіпаж на суборбітальну висоту близько 80 км, яку вчені вважають кордоном між атмосферою і космосом.

Протягом кількох хвилин екіпаж ракети перебував у стані невагомості. А вже після цього ракета почала поступово опускатися.

У фіналі місії ракета успішно зістикувалася із Землею та приземлилася.

Мільярдер Бренсон виглядав задоволеним. Він широко посміхався та аплодував команді.

Членів екіпажу оглянули лікарі, щоб переконатися, що політ не мав згубної дії на їхнє здоров’я. Зрештою, усі почуваються добре.

Після приземлення глядачів розважав співак Khalid з піснею “New Normal”. За словами організаторів, новою нормою невдовзі стануть польоти в космос.

Додамо, що це не перша спроба компанії відправити у космос цей ракетоплан. Восени 2014-го тестовий політ SS2 закінчився трагедією. Через помилку загинув другий пілот. Він на 14 секунд раніше планового моменту розкрив хвостове оперення ракетоплана. Командир встиг катапультуватися і залишився живий, хоча отримав сильні травми.