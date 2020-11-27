Відомий англійський винахідник та мільярдер Джеймс Дайсон оголосив про переїзд свого головного офісу з Великої Британії до Сінгапуру.

Про це повідомляє видання Forbes.

Так, Дайсон планує найближчим часом розробляти потужні, довговічні акумулятори, призначені для покинутого проєкту електромобілів, який мільярдер змушений був відкласти в жовтні минулого року.

У четвер, 26 листопада, Дайсон заявив, що до 2025 року він “подвоїть” свій асортимент продуктів і вийде на абсолютно нові галузі інновацій, включаючи робототехніку та автомобільне будування.

Невдачі 2020 року

У 2019 році Дайсон відклав мрії побудувати електромобіль. На початку 2020 року у нього з’явилася ідея розробляти та виготовлювати апарати штучної вентиляції легенів. У розпал пандемії цей проєкт був як ніколи доречним, але мільярдер отримав публічну відмову від уряду Британії на виробництво апаратів.

Хоча команді мільярдера не вдалося створити власний електромобіль, він заявив, що спеціалісти розробили автомобільний акумулятор з набагато більшим радіусом дії, ніж конкуренти, в тому числі Tesla Ілона Маска.

Дайсон у різних інтерв’ю зазначав, що його акумулятор може живити автомобіль понад 600 миль. Однак ціна такого електромобіля сягала понад 200 тисяч доларів, що значно перевищує можливості середньостатистичного британця.

У жовтні 2019 року Дайсон написав лист, у якому звернувся до 500 співробітників фірми.

“Наша автомобільна команда розробила фантастичний електромобіль, але, на жаль, він не є комерційно вигідним”, – сказав мільярдер.

Однак попри очевидне розчарування, проєкт електричного автомобіля не був повною катастрофою, адже команда Дайсона запатентувала технології твердотілових акумуляторів. Він вважає, що виготовлення таких акумуляторів є доволі перспективною бізнес-ідеєю.

Штаб у Сінгапурі

Нові винаходи Дайсона та його команди поки тримають у таємниці, але той факт, що бізнесмен переїжджає у Сінгапур та відкриває там свій офіс, свідчить про ідею розширити клієнтську базу в Азії.

Дайсон також розширить там свої “передові науково-дослідні установи та дослідницькі лабораторії”, а також створить нову університетську дослідницьку програму. Перебуваючи на Філіппінах, Дайсон оголосив про плани щодо створення нового спеціального центру програмного забезпечення в Алабангу.

Що далі?

Поки Дайсон тільки натякає на те, чим займатиметься у Сінгапурі. Проте Річард Елвін з Capital Business Media каже, що Дайсон може прокласти шлях із “потужного портативного зарядного пристрою” у технологію якісного постачання електрики в сільські райони.

Джеймі Девіс, керівник відділу інновацій Amplify, припускає, що Дайсон може розв’язувати екологічні проблеми та розробити “штучно розумні сміттєві баки” або вентилятори для видалення “шкідливих частинок” для суспільного використання.

Дайсон, як і його колеги по бізнесу, пережив важку пандемію. Однак цей винахідник завжди тримає в секреті декілька козирів. Саме тому конкуренти та аналітики можуть тільки здогадуватися, що буде далі з бізнесом цього генія.