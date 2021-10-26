Компанія Blue Origin, Sierra Space і Boeing будують власну орбітальну станцію. Вона буде використовуватися і в комерційних цілях.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin у понеділок анонсувала будівництво станції під назвою “Орбітальний риф”. Вона буде знаходитися на низькій близькоземній орбіті.

У рекламному матеріалі, опублікованому компанією, стверджується, що станція, площею понад 2700 квадратних метрів буде бізнес-парком у космосі та прийматиме до 10 осіб.

Бізнес-парк буде використовуватися для знімання фільмів в умовах мікрогравітації, проведення передових досліджень і як космічний готель.

Для реалізації такого масштабного проєкту Blue Origin співпрацюватимуть із Sierra Space і Boeing. На пресконференції, присвяченій запуску ініціативи, керівники компаній відмовилися давати оцінку витрат на будівництво. Однак відомо, що проєкт має значне фінансування від Безоса, який зобов’язався витратити на нього 1 мільярд доларів.