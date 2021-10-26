Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin у понеділок анонсувала будівництво станції під назвою “Орбітальний риф”. Вона буде знаходитися на низькій близькоземній орбіті.
У рекламному матеріалі, опублікованому компанією, стверджується, що станція, площею понад 2700 квадратних метрів буде бізнес-парком у космосі та прийматиме до 10 осіб.
Бізнес-парк буде використовуватися для знімання фільмів в умовах мікрогравітації, проведення передових досліджень і як космічний готель.
Для реалізації такого масштабного проєкту Blue Origin співпрацюватимуть із Sierra Space і Boeing. На пресконференції, присвяченій запуску ініціативи, керівники компаній відмовилися давати оцінку витрат на будівництво. Однак відомо, що проєкт має значне фінансування від Безоса, який зобов’язався витратити на нього 1 мільярд доларів.
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