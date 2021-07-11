Про це повідомляють #Букви.
Очікується, що ракетоплан віднесе Бренсона та ще п’ятьох членів екіпажу на висоту близько 80 км, яку вчені вважають кордоном між атмосферою і космосом. Місію вперше цілком покажуть в прямому ефірі.
За даними компанії Virgin Galactic, 70-річний Бренсон і його команда Unity 22 вирушать з космодрому “Америка”, що розташований неподалік Трут-ор-Консеквенсес (штат Нью-Мексико).
Для такого суборбітального туризму компанія використовує двофюзеляжний літак-носій White Knight Two для запуску ракетоплана SpaceShipTwo, розроблені американською авіабудівною компанією Scaled Composites.
Пілотами VMS Eve будуть досвідчений астронавт і пілот Фредерік “Сі-Джей” Стеркоу та пілотеса Келлі Латімер.
VSS Unity може взяти на борт до шести пасажирів і двох пілотів.
Зазначається, що гібридний ракетний двигун ракетоплана є керованим. Отже, його можна відключити в будь-який момент під час фази розгону. Проте, у VSS Unity відсутня система аварійного порятунку.
На висоті від 13 700 до 15 200 м ракетоплан відокремиться від літака й впродовж хвилини буде розганятися самостійно. Вже через вісім секунд він розженеться понад швидкість звуку.
Після вимкнення двигуна Unity ще деякий час буде набирати висоту по інерції й досягне ~80 км. Стан мікрогравітації або “невагомості” пасажири відчуватимуть протягом кількох хвилин.
Додамо, що це не перша спроба компанії відправити у космос цей ракетоплан. Восени 2014-го тестовий політ SS2 закінчився трагедією. Через помилку загинув другий пілот. Він на 14 секунд раніше планового моменту розкрив хвостове оперення ракетоплана. Командир встиг катапультуватися і залишився живий, хоча отримав сильні травми.
Пряму трансляцію місії можна переглянути на Youtube-каналі компанії.
- Як сповіщалося, 7 червня Безос оголосив, що він і його брат Марк Безос полетять в космос на борту ракети New Shepard 20 липня. Ще одне місце в кабіні продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів.
- Джефф Безос запросив приєднатися до польоту в космос на борту ракети New Shepard 82-річну Воллі Фанк.