10 квітня у Києві британський бізнесмен, засновник Virgin Galactic Річард Бренсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Мільярдер став новим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зеленський висловив вдячність Бренсону за потужні меседжі та підтримку країни під час повномасштабної війни, зазначивши, що “дуже важливо, аби відомі та впливові особистості продовжували приєднуватися до цієї платформи”. Він наголосив, що одне з головних завдань — зберегти фокус світу на війні Росії проти України, що триває понад рік.

Бренсон розповів Зеленському, що дорогою до Києва він зупинився у Львові та зустрів кількох армійців, зокрема одного, “який втратив обидві руки та ногу, і він все ще був усміхненим та позитивним і хотів повернутися на передову”.

Раніше Бренсон відвідав Бучу під Києвом разом з американським меценатом Говардом Баффетом, підтримуючи будівництво кухні, яка допоможе годувати дітей у навчальних закладах. Кухня допоможе громадам у Бучі, Немішаєвому та Бородянці. Бренсон відвідав захід з мером Бучі Анатолієм Федоруком, першою леді України Оленою Зеленською та заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою.

Це не перший випадок, коли Бренсон приїздить в Україну. У червні бізнесмен також зустрічався із Зеленським та відвідав Гостомель.

Довідка. United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.